Австралийский теннисист Ник Кирьос продолжил конфликтовать с сербом Новаком Джоковичем.

Выходя на парный матч, Кирьос начал пародировать жест Джоковича, которым он празднует победу. После этого эпизода серб заявил, что за пределами корта не уважает австралийца.

«Я чувствую любовь и пытаюсь распространять это празднование, оно же всем нравится. Мы просто развлекаемся. Уверен, я не нравлюсь Джоковичу, но мы оба уважаем друг друга. Это просто развлечения, он мне тоже не нравится», — цитирует Кирьоса watoday.com.au.

13 февраля Джокович вышел в 1/8 финала Australian Open.