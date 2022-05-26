Хачанов опубликовал пост после выхода в третий круг «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Карен Хачанов в соцсетях выложил новый пост после выхода в третий круг «Ролан Гаррос». Вчера, 25 мая, россиянин обыграл боливийца Уго Дельена во втором круге (4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 6:3). Продолжительность встречи составила 3 часа и 9 минут.
«Хорошая энергия в Париже», — написал теннисист.
Следующим соперником 26-летнего Хачанова станет победитель пары Кэмерон Норри (Великобритания, 10) — Джейсон Каблер (Австралия, Q).
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