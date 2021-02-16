Губерниев: «Перед Карацевым можно снять шляпу! Будем болеть за него»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход Аслана Карацева в полуфинал Australian Open. В четвертьфинале россиянин победил болгарина Григора Димитрова со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

«Настоящие спортсмены, которые следили за собой и даже в домашних условиях работали, в пандемию стали еще сильнее, — заявил Губерниев «СЭ». — Все зависит от диеты, от тренировок и возможностей спорстменов. Конечно, в теннисе сложно создать равные условия — у кого-то загородный дом с теннисным кортом, а у кого-то квартира, но тем не менее. Победы в теннисе не случайны. Я совсем не удивлен и жду новых успехов»

Также Губерниев заявил, что в полуфинал турнира «Большого шлема» просто так выйти невозможно.

«Карацев огромный молодец, будем болеть за него. Перед ним можно только шляпу снять! Но вообще в спорте сюрпризы — довольно частые штуки, но победы приходят, когда человек готов. Случайно можно проиграть турнир, а случайно добраться до полуфинала «Большого шлема» совершенно невозможно. Это высочайший уровень, где конкуренция гораздо выше, чем в биатлоне»

Аслан Карацев стал первым полуфиналистом своего дебютного Australian Open. В нем он сыграет с победителем пары Новак Джокович — Александр Зверев. Их матч пройдет сегодня, начало — в 12.45 (мск).

(Константин Колмаков)