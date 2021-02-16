Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу россиянина Аслана Карацева над болгарином Григором Димитровым в четвертьфинале Australian Open (2:6, 6:4, 6:1, 6:2).

«Сейчас это прорыв, но здесь необходимо всесторонне помогать и самому Аслану, и другим теннисистам. Важно закрепить это достижение, чтобы это было постоянно. У нас долгое время мужской теннис находился в каком-то упадке. Была легенда Кафельников, но он же скатился до мышей каких-то. Я думаю, наш теннис имеет самые большие перспективы. И здесь очень важно Аслана не перехвалить и не затискать. У нас все время человека начинают везде показывать и перехваливать», — сказал Милонов «СЭ».

Также он отметил, что для дальнейших успехов российским теннисистам необходима дисциплина.

«После побед у нас превозносят, а после первой неудачи человека проклинают. Этого быть не должно, он наш спортсмен и с победами, и с поражениями. Но сейчас важно морально и духовно настроить Аслана на дальнейшие состязания», — заявил Милонов «СЭ».

В полуфинале 27-летний россиянин встретится с победителем во встрече Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Их матч пройдет сегодня, начало — в 12.30 (мск).

(Сергей Федоров)