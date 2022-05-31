Гауфф обыграла Стивенс и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла соотечественницу Слоан Стивенс в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 1 час 30 минут и завершился со счетом 7:5, 6:2.

Гауфф три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. На счету Стивенс — ни одного эйса, одна двойная и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В полуфинале турнира Гауфф сыграет с Мартиной Тревизан из Италии. Отметим, что американка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кори Гауфф (США, 18) — Слоан Стивенс (США) — 7:5, 6:2