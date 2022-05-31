Тревизан победила Фернандес в трех сетах и вышла в полуфинал Roland Garros
Итальянская теннисистка Мартина Тревизан вышла в полуфинал женской сетки Roland Garros.
В четвертьфинале итальянка победила Лейлу Фернандес из Канады — 6:2, 6:7 (3:7), 6:3.
Матч продолжался 2 часа и 19 минут. Во втором сете при счете 5:4 в пользу Тревизан у итальянки был матчбол в гейме на своей подаче, но Фернандес смогла отыграть его и сделать брейк, после чего выиграла сет на тай-брейке.
В полуфинале Тревизан встретится с победителем матча Кори Гауфф (США, 18) — Слоан Стивенс (США).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мартина Тревизан (Италия) — Лейла Фернандес (Канада, 17) — 6:2, 6:7 (3:7), 6:3
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