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Сегодня, 15:32

Тревизан победила Фернандес в трех сетах и вышла в полуфинал Roland Garros

Иван Торопцев
Корреспондент
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Мартина Тревизан.
Фото Reuters

Итальянская теннисистка Мартина Тревизан вышла в полуфинал женской сетки Roland Garros.

В четвертьфинале итальянка победила Лейлу Фернандес из Канады — 6:2, 6:7 (3:7), 6:3.

Матч продолжался 2 часа и 19 минут. Во втором сете при счете 5:4 в пользу Тревизан у итальянки был матчбол в гейме на своей подаче, но Фернандес смогла отыграть его и сделать брейк, после чего выиграла сет на тай-брейке.

В полуфинале Тревизан встретится с победителем матча Кори Гауфф (США, 18) — Слоан Стивенс (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мартина Тревизан (Италия) — Лейла Фернандес (Канада, 17) — 6:2, 6:7 (3:7), 6:3

Теннис
Roland Garros
Лейла Фернандес
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