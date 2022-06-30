Гаске и Молчан прошли в третий круг Уимблдона
Словацский теннисист Алекс Молчан вышел в третий круг Уимблдона.
Во втором круге словак победил американца Маркоса Гирона. В третьем круге Молчан встретится с другим представителем США, Тэйлором Фритцем, обыгравшим британца Алистера Грэя в параллельном матче.
Также в третий круг турнира вышли француз Ришар Гаске и нидерландец Ботик ван де Зандсюлп. Гаске во втором раунде оказался сильнее американца Маккензи Макдональда, а ван де Зандсюлп выиграл у финна Эмиля Руусувуори.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Алекс Молчан (Словакия) — Маркос Гирон (США) — 6:3, 6:2, 6:4
Тэйлор Фритц (США, 11) — Алистер Грэй (Великобритания, WC) — 6:3, 7:6 (7:3), 6:3
Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 21) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 3:6, 6:1, 6:4, 6:4
Ришар Гаске (Франция) — Маккензи Макдональд (США) — 6:3, 3:6, 6:4, 6:3