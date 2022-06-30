Гаске и Молчан прошли в третий круг Уимблдона

Словацский теннисист Алекс Молчан вышел в третий круг Уимблдона.

Во втором круге словак победил американца Маркоса Гирона. В третьем круге Молчан встретится с другим представителем США, Тэйлором Фритцем, обыгравшим британца Алистера Грэя в параллельном матче.

Также в третий круг турнира вышли француз Ришар Гаске и нидерландец Ботик ван де Зандсюлп. Гаске во втором раунде оказался сильнее американца Маккензи Макдональда, а ван де Зандсюлп выиграл у финна Эмиля Руусувуори.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Алекс Молчан (Словакия) — Маркос Гирон (США) — 6:3, 6:2, 6:4

Тэйлор Фритц (США, 11) — Алистер Грэй (Великобритания, WC) — 6:3, 7:6 (7:3), 6:3

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 21) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 3:6, 6:1, 6:4, 6:4

Ришар Гаске (Франция) — Маккензи Макдональд (США) — 6:3, 3:6, 6:4, 6:3