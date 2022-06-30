Кирьос в трех сетах обыграл Краиновича и вышел в третий круг Уимблдона
Австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл серба Филипа Краиновича во втором круге Уимблдона.
Матч продолжался 1 час 25 минут и завершился со счетом 6:2, 6:3, 6:1.
40-я ракетка мира Кирьос 24 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 15. У его соперника Краиновича, который занимает 31-е место в рейтинге ATP, 4 эйса, 3 двойные и ни одного брейк-пойнта.
В третьем круге Уимблдона австралийский теннисист сыграет с победителем матча Джордан Томпсон (Австралия) — Стефанос Циципас (Греция).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Ник Кирьос (Австралия) — Филип Краинович (Сербия, 26) — 6:2, 6:3, 6:1
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