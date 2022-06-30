Кирьос в трех сетах обыграл Краиновича и вышел в третий круг Уимблдона

Австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл серба Филипа Краиновича во втором круге Уимблдона.

Матч продолжался 1 час 25 минут и завершился со счетом 6:2, 6:3, 6:1.

40-я ракетка мира Кирьос 24 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 15. У его соперника Краиновича, который занимает 31-е место в рейтинге ATP, 4 эйса, 3 двойные и ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге Уимблдона австралийский теннисист сыграет с победителем матча Джордан Томпсон (Австралия) — Стефанос Циципас (Греция).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Ник Кирьос (Австралия) — Филип Краинович (Сербия, 26) — 6:2, 6:3, 6:1