Бадоса и Квитова встретятся в третьем круге Уимблдона

Испанка Паула Бадоса и чешская теннисистка Петра Квитова вышли в третий круг Уимблдона, в котором сыграют друг против друга.

Во втором круге Бадоса победила румынку Ирину Марию Бару, а Квитова выиграла у другой представительницы Румынии Аны Богдан.

В параллельных матчах второго крула Айла Томлянович (Австралия) одержала победу над американкой Катериной Харрисон, а Ализе Корне (Франция) выиграла у еще одной представительницы США Клер Лю.

В третьем круге Томлянович встретится с победителем матча Виктория Голубич (Швейцария) — Барбора Крейчикова (Чехия, 13), а Корне — с победителем игры Ига Свентек (Польша, 1) — Лесли Паттинама Керкхове (Нидерланды, LL).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Паула Бадоса (Испания, 4) — Ирина Мария Бара (Румыния) — 6:3, 6:2

Петра Квитова (Чехия, 25) — Ана Богдан (Румыния) — 6:1, 7:6 (7:5)

Айла Томлянович (Австралия) — Катерина Харрисон (США, Q) — 6:2, 6:2

Ализе Корне (Франция) — Клер Лю (США) — 6:3, 6:3