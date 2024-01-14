Француженка Парри во втором круге Australian Open сыграет с Рахимовой

Читать «СЭ» в

Француженка Диан Парри обыграла китаянку Ван Синьюй в первом круге Australian Open в Мельбурне — 6:3, 2:6, 6:3.

Во втором круге Парри встретится с Камилой Рахимовой, которая ранее обыграла американку Эмину Бектас.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Диан Парри (Франция) — Ван Синьюй (Китай, 30) — 6:3, 2:6, 6:3



Следующий соперник

Камилла Рахимова (Россия)