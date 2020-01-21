Итальянец Фабио Фоньини одержал волевую победу над американцем Райлли Опелкой в первом круге Australian Open. Продолжительность противостояния составила 3 час и 46 минут. На счету Опелки 35 эйсов, у его соперника 11 подач навылет.

Также во второй кргу вышли Хуберт Хуркач, Милош Раонич, Роберто Баутиста Агут, Алехандро Давидович и Бенуа Пэр.

Райлли Опелка (США) — Фабио Фоньини (Италия, 12) — 6:3, 7:6 (7:3), 4:6, 3:6, 6:7 (5:10)

Хуберт Хуркач (Польша, 31) — Деннис Новак (Австрия, Q) — 6:4 (6:7), 1:6, 6:2, 6:3, 6:4

Лоренцо Джустино (Италия, LL) — Милош Раонич (Канада, 32) — 2:6, 1:6, 3:6.

Фелисиано Лопес (Испания) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 9) — 6:2, 6:2, 7:5

Алехандро Давидович (Испания) — Норберт Гомбош (Словакия, Q) — 4:6, 6:4, 2:6,6:3, 6:2

Бенуа Пэр (Франция, 21) — Седрик-Марсель Штебе (Германия) — 6:3, 3:6, 6:3, 6:7 (2:7), 6:0

Джон Миллмэн (Австралия) — Уго Умбер (Франция) — 7:6 (7:3), 6:3, 1:6, 7:5