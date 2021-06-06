Федерер вышел в четвертый круг Roland Garros
6 июня 2021, 01:51
Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в четвертый круг турнира «Большого шлема» Roland Garros. В третьем круге он обыграл немца Доминика Кепфера — 7:6, 6:7, 7:6, 7:5. Матч продолжался 3 часа 36 минут.
Швейцарец 15-й раз вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос». Следующий матч Федерер проведет с Маттео Берреттини.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Роджер Федерер (Швейцария, 8) — Доминик Кепфер (Германия) — 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:5
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