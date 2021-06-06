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Федерер о победе над Кепфером: «Я рад, что 3,5 часа на высоком уровне играл против очень сильного теннисиста»

6 июня 2021, 04:24
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер подвел итоги матча третьего круга Открытого чемпионата Франции против немца Доминика Кепфера (7:6, 6:7, 7:6, 7:5).

«Все матчи, которые я провел после возвращения, дают мне информацию на остаток сезона. Я очень много работал, так что сейчас я рад, что 3,5 часа на высоком уровне играл против очень сильного теннисиста. Это доказывает, что я на правильном пути», — сказал Федерер после матча.

39-летний Федерер проводит третий турнир после двух операций на колене. В четвертом круге швейцарец встретится с итальянцем Маттео Берреттини.

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