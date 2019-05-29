Федерер обыграл Отте во втором раунде Roland Garros

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл немца Оскара Отте (6:4, 6:3, 6:4) в первом раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 37 минут. В следующем раунде соперником швейцарца станет норвежец Каспер Рууд.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария, 3) - Оскар Отте (Германия, LL) - 6:4, 6:3, 6:4

Каспер Рууд (Норвегия) - Маттео Берреттини (Италия, 29) - 6:4, 7:5, 6:3