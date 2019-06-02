Федерер обыграл Майера и вышел в четвертьфинал Roland Garros

Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил аргентинца Леонардо Майера в матче четвертого круга турнира "Большого шлема" Roland Garros - 6:2, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.
В четвертьфинале Федерер сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) - Стэн Вавринка (Швейцария).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Роджер Федерер (Швейцария, 3) - Леонардо Майер (Аргентина) - 6:2, 6:3, 6:3
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