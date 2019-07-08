Федерер обыграл Берреттини и вышел в четвертьфинал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил итальянца Маттео Берреттини в матче четвертого круга турнира "Большого шлема" Уимблдон - 6:1, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
В четвертьфинале Федерер сыграет с победителем пары Кэй Нисикори (Япония) - Михаил Кукушкин (Казахстан).
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Роджер Федерер (Швейцария, 2) - Маттео Берреттини (Италия, 17) - 6:1, 6:2, 6:2
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