21:15 | Теннис — "Большой шлем"

Федерер обыграл Берреттини и вышел в четвертьфинал Уимблдона

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил итальянца Маттео Берреттини в матче четвертого круга турнира "Большого шлема" Уимблдон - 6:1, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

В четвертьфинале Федерер сыграет с победителем пары Кэй Нисикори (Япония) - Михаил Кукушкин (Казахстан).

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов 

Открытые корты, трава 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Роджер Федерер (Швейцария, 2) - Маттео Берреттини (Италия, 17) - 6:1, 6:2, 6:2

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