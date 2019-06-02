Федерер не стал комментировать возможный полуфинал Roland Garros с Надалем

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который победил аргентинца Леонардо Майера в матче четвертого круга турнира "Большого шлема" Roland Garros, прокомменировал возможную встречу с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале.

– Встреча с Циципасом будет отличаться от всех предыдущих, мы еще не играли друг с другом на грунте, всегда на быстром покрытии, – приводит Ubitennis слова Федерера. - Со Стэном Вавринкой мы очень хорошо знаем друг друга. Возможный полуфинал с Надалем? Отвечу, если доберусь туда.

В четвертьфинале Федерер сыграет с победителем пары Стефанос Циципас(Греция) – Стэн Вавринка (Швейцария).