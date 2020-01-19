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Эшли Барти: «Победа в Аделаиде — идеальная подготовка к Australian Open»

13:20
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Первая ракетка мира Эшли Барти поделилась ожиданиями перед стартом турнира «Большого шлема» Australian Open. В первом круге ее соперницей будет украинка Леся Цуренко.

— Победа в Аделаиде — идеальная подготовка, — приводит пресс-служба WTA слова Барти. — Но я чувствую, что хорошо готова, независимо от того, выиграла я титул на прошлой неделе или нет. Я счастлива, приезжаю на первый «Большой шлем» сезона с улыбкой на лице. О большем и просить нельзя. Не давит ли популярность в Австралии? Да, мое лицо повсюду. Уже самой немного надоело.

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