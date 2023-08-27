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Сегодня, 16:01

Маррей — о травме живота: «У меня был небольшой надрыв, он заживает»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал травму мышц живота, которую получил на «мастерсе» в Канаде. В первом круге US Open-2023 он сыграет с Корентеном Муте.

«Радиолог посмотрел мои снимки, все проверил. У меня был небольшой надрыв, он заживает. Последние пять-шесть дней тренировок прошли очень хорошо. У меня не было никаких проблем на подаче. Конечно, трудно вернуться в полноценный ритм, когда неделю не подаешь. Нужно постепенно набирать форму. В этом плане ситуация неидеальная, но с мышцей все в порядке», — приводит слова Маррея сайт ATP.

Также 36-летний рассказал, что продолжает работу над техникой.

«После поражения на «Уимблдоне» и поражений на «Шлемах» разочарование сильнее, эмоций больше. Я говорил с командой о том, что мне нужно менять некоторые удары, если я хочу выигрывать больше таких матчей, активнее диктовать в таких матчах. Я хотел заняться технической работой, чтобы играть так, как мы с командой хотим», — сказал Маррей.

Теннис
US Open
Энди Маррей
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