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Чакветадзе: «Медведев покричал и выиграл с Циципасом. Против Надаля такие штучки не работают»

Чакветадзе отреагировала на поражение Даниила Медведева в финале Australian Open
Артем Бухаев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе в разговоре с «СЭ» отреагировала на поражение Даниила Медведева в финале Australian Open. Он уступил испанцу Рафаэлю Надалю (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7).

«Матч упущенных возможностей для Медведева? — сказала Чакветадзе «СЭ». — Очень жалко! Очень обидно! Медведев мог выиграть в трех сетах, когда был счет 0:40. Если бы выиграл гейм, то пошел бы за титулом. Немного не повезло, но Рафаэль Надаль такой железобетонный, такой несгибаемый! На характере боролся и за счет силы воли в 35 лет смог удивить всех и отыграться. Медведев срывался? В прошлых матчах ему это помогало. Вспомните, как это было с Циципасом. Он покричал и выиграл. Против Надаля такие штучки не работают. Потому что Рафа — монолит, который ничего не отдает просто так. Он продолжал невероятную борьбу. Медведеву не хватило одного мяча. Если бы взял гейм, когда счет был 0:40, то Надалю было бы сложнее».

Надаль выиграл Australian Open 2-й раз в карьере. Всего у него 21 победа в турнирах «Большого шлема»: 13 — Ролан Гаррос, 4 — US Open, 2 — Уимблдон.

Отметим, Медведев второй раз подряд вышел в финал Australian Open. В решающем матче 2021 года он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Даниил Медведев
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