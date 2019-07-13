Джокович знает, чего ожидать от Федерера

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал предстоящий финал турнира "Большого шлема" Уимблдон. В финальном матче первая ракетка мира сыграет против Роджера Федерера.

– Мы все знаем, как хорош Федерер – и особенно здесь. Это покрытие подчеркивает достоинства его игры. Он любит играть очень быстро, лишает соперников времени, не играет один удар два раза подряд и постоянно заставляет тебя спешить. Так что для таких игроков, как я и Надаль, которые любят проводить больше времени, это постоянное дополнительное давление. Пару лет подряд я проводил с Роджером эпические финалы на "Уимблдоне", так что я знаю, чего ожидать в этот раз.