Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Джокович вышел в третий круг US Open

03:58
Теги:

Сербский теннисист Новак Джокович пробился в третий круг турнира US Open. В трех сетах он переиграл голландца Скотта Грикспура.

Следующим соперником серба будет японец Кеи Нисикори. Матч состоится 3 сентября, начало — 18.00 по московскому времени.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия) — Скотт Грикспур (Нидерланды) — 6:2, 6:3, 6:2

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Гимнастка Солдатова стала жертвой мошенников
Зачет по блату. Чем Россия Карпина лучше сборной Черчесова?!
ЧМ-2022, отборочный турнир: Италия сыграла вничью с Болгарией. Результаты матчей 2 сентября
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд