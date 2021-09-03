Джокович вышел в третий круг US Open

Сербский теннисист Новак Джокович пробился в третий круг турнира US Open. В трех сетах он переиграл голландца Скотта Грикспура.

Следующим соперником серба будет японец Кеи Нисикори. Матч состоится 3 сентября, начало — 18.00 по московскому времени.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия) — Скотт Грикспур (Нидерланды) — 6:2, 6:3, 6:2