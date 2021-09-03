Джокович вышел в третий круг US Open
03:58
Сербский теннисист Новак Джокович пробился в третий круг турнира US Open. В трех сетах он переиграл голландца Скотта Грикспура.
Следующим соперником серба будет японец Кеи Нисикори. Матч состоится 3 сентября, начало — 18.00 по московскому времени.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия) — Скотт Грикспур (Нидерланды) — 6:2, 6:3, 6:2
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