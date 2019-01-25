Джокович вышел в финал Australian Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал вторым финалистом Открытого чемпионата Австралии-2019. В полуфинальном матче он обыграл француза Люку Пуйе - 6:0, 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час 25 минут.

Напомним, что в финале серб встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) - Люка Пуй (Франция, 28) - 6:0, 6:2, 6:2

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