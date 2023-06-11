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Джокович стал рекордсменом по победам на турнирах «Большого шлема», обойдя Надаля

Мария Гусева
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович стал рекордсменом по числу побед на турнирах «Большого шлема».

В финале «Ролан Гаррос» 36-летний серб обыграл норвежца Каспера Рууда (7:6 (7:1), 6:3, 7:5). Таким образом, Джокович завоевал 23-й титул на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он обошел испанца Рафаэля Надаля (22), который пропустил Открытый чемпионат Франции из-за травмы.

Джокович три раза выигрывал «Ролан Гаррос», десять — Australian Open, семь — Уимблдон и три — US Open.

Победы на турнирах «Большого шлема»:

1. Новак Джокович — 23

2. Рафаэль Надаль — 22

3. Роджер Федерер — 20

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