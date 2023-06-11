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Сегодня, 19:56

Джокович стал первым теннисистом с тремя титулами на каждом турнире «Большого шлема»

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Сербский теннисист Новак Джокович.
Новак Джокович.
Фото Reuters

Серб Новак Джокович установил уникальное достижение. Он стал первым теннисистом, который выиграл по три титула на каждом турнире «Большого шлема».

По два раза Australian Open, Открытый чемпионат Франции, Уимблдон и US Open выигрывали австралийцы Рой Эмерсон и Род Лейвер, а также испанец Рафаэль Надаль.

В воскресенье в финале «Ролан Гаррос» Джокович в трех сетах победил норвежца Каспера Рууда. Серб стал рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема» — 23.

Новак Джокович
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