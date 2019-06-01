Джокович победил Карузо и вышел в 1/8 финала Roland Garros

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл итальянца Сальваторе Карузо в матче третьего круга турнира "Большого шлема" Roland Garros – 6:3, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.
В 1/8 финала Джокович сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Борна Чорич (Хорватия).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 1) – Сальваторе Карузо (Италия, Q) – 6:3, 6:3, 6:2
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