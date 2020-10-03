Джокович и Хачанов встретятся в четвертом круге Roland Garros

Серб Новак Джокович вышел в четвертый круг Roland Garros. Первая ракетка мира обыграл Даниэла Элахи Галана из Колумбии — 6:0, 6:3, 6:2.

Следующим соперником Джоковича станет россиянин Карен Хачанов.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия, LL) — 6:0, 6:3, 6:2