Два перенесенных на среду матча первого круга Уимблдона будут сыграны сегодня

Организаторы Уимблдона решили провести два матча, которые из-за дождя были перенесены на среду, 5 июля.

Речь идет о встрече француза Куэнтена Гали и британца Дэниела Эванса, которая будет сыграна на Центральном корте. Гали ведет после двух сетов — 6:2, 6:3.

Матч аргентинца Томаса-Мартине Этчеверри и испанца Бернабе Сапата-Миралльеса будет сыгран на первом корте. Счет в матче в пользу испанца — 7:6 (7:5), 7:5, 3:6.

Большая часть игр первого круга Уимблдона, запланированных на вторник, была перенесена на среду.