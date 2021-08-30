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Донской проиграл Оже-Альяссиму в первом раунде US Open

22:09
Феликс Оже-Альяссим. Фото Twitter
Феликс Оже-Альяссим. Фото Twitter
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл россиянина Евгения Донского (7:6, 3:6, 7:6, 7:6) в матче первого раунда US Open в мужском одиночном разряде. Все три победных для себя сета канадец выиграл на тай-брейке.

Матч продолжался четыре часа и две минуты. Оже-Альяссим сделал 14 эйсов при шести двойных ошибках и одном реализованном брейк-поинте. У Донского восемь эйсов, одна двойная и два успешных брейк-пойнта.

Следующим соперником канадца станет испанец Бернабе Сапата Миральес.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — Евгений Донской (Россия, Q) — 7:6 (7:0), 3:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:8)

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