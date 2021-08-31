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Соперник Рублева по второму кругу US Open провел матч длительностью 4 часа 17 минут

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Испанский теннисист Педро Мартинес в матче первого круга US Open обыграл австралийца Джеймса Дакуорта со счетом 4:6, 4:6, 7:6 (9:7), 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 4 часа 17 минут. Испанец сделал 15 эйсов, 6 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге Мартинес встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Педро Мартинес (Испания) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 4:6, 4:6, 7:6 (9:7), 6:2, 6:2

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Сергей Разин все материалы автора

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