Соперник Рублева по второму кругу US Open провел матч длительностью 4 часа 17 минут
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Испанский теннисист Педро Мартинес в матче первого круга US Open обыграл австралийца Джеймса Дакуорта со счетом 4:6, 4:6, 7:6 (9:7), 6:2, 6:2.
Встреча продолжалась 4 часа 17 минут. Испанец сделал 15 эйсов, 6 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12.
В следующем круге Мартинес встретится с россиянином Андреем Рублевым.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Педро Мартинес (Испания) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 4:6, 4:6, 7:6 (9:7), 6:2, 6:2
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