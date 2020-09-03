«До последнего собиралась на US Open». Кузнецова — об отказе полететь в Нью-Йорк
Россиянка Светлана Кузнецова в интервью «Известиям» отметила, что планировала выступить на US Open. Однако из соображений безопасности она отказалась от поездки в Нью-Йорк.
— Что повлияло на ваше решение по поводу поездки на US Open?
— Решающий фактор — безопасность, а также отсутствие возможности собраться командой, чтобы хорошо подготовиться к турниру, так как все живут в разных точках мира.
— Вы изначально были настроены не принимать участие в этом турнире или до последнего рассчитывали поехать в Нью-Йорк?
— Конечно, я была настроена ехать на US Open. Очень этого хотела, но где-то в душе всё же не верила, что этап в Нью-Йорке состоится. Если бы смогла заранее собраться с командой и подготовиться, то на 100% было бы проще принимать решение. Но всё же для нас безопасность — превыше всего.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1055601/aleksei-fomin/do-poslednego-sobiralas-na-us-open