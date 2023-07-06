Димитров обыграл белоруса Ивашку во втором круге Уимблдона
Болгарин Григор Димитров обыграл белоруса Илью Ивашко во втором круге Уимблдона — 6:3, 6:4, 6:4. Матч длился 2 часа 11 минут.
В третьем круге Димитров встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Григор Димитров (Болгария, 21) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:3, 6:4, 6:4
Ласло Джере (Сербия) — Бен Шелтон (США, 32) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:3
Источник: Сетка Уимблдона-2023
Новости