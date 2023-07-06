Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:21

Димитров обыграл белоруса Ивашку во втором круге Уимблдона

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Болгарин Григор Димитров обыграл белоруса Илью Ивашко во втором круге Уимблдона — 6:3, 6:4, 6:4. Матч длился 2 часа 11 минут.

В третьем круге Димитров встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Григор Димитров (Болгария, 21) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:3, 6:4, 6:4

Ласло Джере (Сербия) — Бен Шелтон (США, 32) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:3

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Уимблдон
Григор Димитров
0
Читайте также
Сотникова рассказала об обнаружении у нее допинга после ОИ-2014
Экоактивисты чуть не сорвали матч экс-россиянке. Акция протеста с конфетти помешала ей выиграть
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы
Потапова сыграет с Миррой Андреевой в третьем круге Уимблдона
Сизикова в паре с Циммерманн вышли во второй круг Уимблдона
Ольховский: «Андреевой нужно и дальше показывать свой максимум в каждом матче»
Вавринка — о матче с Джоковичем: «У меня нет шансов»
Уимблдон-2023: расписание 6 июля в женском одиночном разряде
Ольховский заявил, что Сафиуллину надо стараться использовать шанс пройти еще дальше на Уимблдоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сизикова в паре с Циммерманн вышли во второй круг Уимблдона

Потапова сыграет с Миррой Андреевой в третьем круге Уимблдона
Новости
RSS RSS
Все новости