Димитров и Циципас сыграют в четвертом круге Roland Garros

Грек Стефанос Циципас вышел в четвертый круг Roland Garros. Пятый номер «посева» обыграл Альяжа Бедене, снявшегося по ходу третьего сета.

Соперником Циципаса станет болгарин Григор Димитров, одолевший Роберто Карбальеса Баэну из Испании. Их поединок также не был завершен — Баэна снялся после двух проигранных сетов.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Альяж Бедене (Словения) — 6:1, 6:2, 3:1 отказ 2-го игрока

Мартон Фучович (Венгрия) — Тиагу Монтейру (Бразилия) — 7:5, 6:1, 6:3

Григор Димитров (Болгария, 18) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:1, 6:3 отказ 2-го игрока