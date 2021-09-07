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Даниил Медведев: «Ван де Зандсюлп провел фантастический турнир»

21:59
Даниил Медведев. Фото Getty Images
Даниил Медведев. Фото Getty Images
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Российский теннисист Даниил Медведев после победы над представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсюлпом (6:3, 6:0, 4:6, 7:5) в 1/4 финала US Open отдал должное сопернику.

«Да, конечно, это был фантастический турнир для него, — сказал Медведев в эфире канала Eurosport 1. — Из квалификации он дошел до четвертьфинала. Я никогда не выходил в основную сетку турниров «Большого шлема» через квалификации.

Он сыграл столько сложных матчей! И в четвертом сете нашего матча могло быть что угодно. Он может пробиться в топ-30. Надеюсь, у него и дальше будет все складываться удачно.

В первых двух сетах он много ошибался, но в третьем он стал мощнее, меньше ошибаться. Мне стало гораздо тяжелее. Хорошо, что в четвертом сете получилось обойтись без тай-брейка.

Я хочу играть чуть лучше, чем последние пару раз здесь. Последние шаги самые тяжелые. Я все еще молод, и, кто бы ни был против меня — Карлос или Феликс (Алькарас или Оже-Альяссим. — Прим. «СЭ»), есть ощущение, что мы только недавно вышли на этот уровень. Я посмотрю их матч, чтобы узнать, кто победит».

Следующим соперником Медведева станет победитель пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Карлос Алькарас (Испания).

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Евгений Петров все материалы автора

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