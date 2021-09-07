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Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open

21:36
Даниил Медведев. Фото Getty Images
Даниил Медведев. Фото Getty Images
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США. В 1/4 финала россиянин в четырех сетах переиграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсюлпа.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5 в пользу россиянина, выступающего на турнире под вторым номером посева.

В 1/2 финала соперником Медведева станет победитель пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Карлос Алькарас Гарфия (Испания).

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Иван Шитик все материалы автора

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