Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США. В 1/4 финала россиянин в четырех сетах переиграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсюлпа.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5 в пользу россиянина, выступающего на турнире под вторым номером посева.

В 1/2 финала соперником Медведева станет победитель пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Карлос Алькарас Гарфия (Испания).