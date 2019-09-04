Даниил Медведев: «Не собирался сдаваться при счете 2:0 в мою пользу»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих ощущениях во время матча 1/4 финала US Open со швейцарцем Стэном Вавринкой. Он признался, что отпечаток на манеру игры накладывали проблемы с ногой.

— Да, я играл не очень красиво, но вынужден был так поступать из-за левой ноги, которая болела, — цитирует L'Equipe Медведева. — Я должен был не дать сопернику набрать ритм. Конечно, предпочел бы играть по-другому. Надеюсь, что смогу это сделать в следующем раунде.

Трудно сказать, был ли я готов сняться в первом сете. В первых двух сетах я не испытывал никаких эмоций, потому что чувствовал, что теряю игру из-за своей ноги. А при счете 7:6, 5:3 начал по-настоящему напрягаться, потому что был близок к взятию двух сетов, а при счете 2:0 в двух сетах сниматься уже не собирался.

Конечно, здорово, что до полуфинала есть время на восстановление. Думаю, что все будет хорошо с ногой, но не хочу забегать вперед.

Несмотря на то, что я работаю ради нынешних достижений всю свою жизнь, особенно последние два с половиной года, эти последние недели меня удивили.