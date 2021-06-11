Сегодня, 11 июня, в Париже пройдет полуфинальный матч Roland Garros. За выход в финал турнира «Большого шлема» сыграют Новак Джокович и Рафаэль Надаль, начало матча — в 18.30 по московскому времени.

Соперники впервые встречаются на стадии полуфинала с 2018 года. Пять последних очных матчей они провели в финалах различных турниров. Два матча кряду Надаль не уступает сербу. Год назад он обыграл его как раз в финале «Ролан Гаррос».

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале и сайте Eurosport.ru.