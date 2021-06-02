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Циципас обыграл Мартинеса и вышел в третий раунд Roland Garros

19:48
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Испанский теннисист Стефанос Циципас победил испанца Педро Мартинеса (6:3, 6:4, 6:3) во втором раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 30 минут. Следующим соперником Циципаса станет американец Джон Изнер.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Педро Мартинес (Испания) — 6:3, 6:4, 6:3

Райлли Опелка (США, 32) — Хауме Мунар (Испания) — 6:3, 6:2, 2:6, 7:5

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