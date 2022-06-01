Чилич поделился эмоциями после победы над Рублевым в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Хорват Марин Чилич прокомментировал победу над Андреем Рублевым в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Хочу снять шляпу перед Андреем. В нескольких случаях он показал отличный дух честной игры. В таком матче каждое очко дорого стоит, так что нужно отдать ему должное.

К сожалению, один из нас должен был проиграть. Но он показал, что он невероятный парень и невероятный игрок», — сказал Чилич после матча.

В четвертьфинале россиянин проиграл хорвату Марину Чиличу в пяти сетах — 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10). Игра продолжалась 4 часа и 14 минут.

В полуфинале Чилич сыграет с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания).