Чилич обыграл Пэра во втором раунде Australian Open
09:21
В матче второго раунда Australian Open французский теннисист Марин Чилич обыграл француза Бенуа Пэра (6:2, 6:7(6:8), 3:6, 6:1, 7:6(10:3)).
Матч продолжался три часа и 33 минуты. В следующем раунде хорват сыграет с победителем пары Майкл Ммох (США) — Роберто Баутиста Агут (Испания).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Марин Чилич (Хорватия) — Бенуа Пэр (Франция, 21) — 6:2, 6:7(6:8), 3:6, 6:1, 7:6(10:3)
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