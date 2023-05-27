Чесноков рассказал о значимости давления на Медведева перед «Ролан Гаррос»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал тот факт, что у россиянина Даниила Медведева есть шансы вернуться на первую строчку рейтинга по итогам Открытого чемпионата Франции.

«Я считаю, что хорошо, когда есть давление. Ты выходишь на корт, концентрируешься и играешь еще лучше. Психологическое давление должно быть. Это мое мнение. А есть игроки, у которых начинается мандраж, и они ничего не могут показать, но такие игроки — не топ-уровня», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

В первом круге Медведев встретится с бразильцем Тьяго Сейбот Уайлд. Матч пройдет 28 мая и начнется не ранее 12.00 мск.