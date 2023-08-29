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Сегодня, 12:16

Чесноков отметил, что Карацев и Сафиуллин показали хорошую игру на старте US Open

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что российские теннисисты Аслан Карацев и Роман Сафиуллин одержали хорошие победы в матчах первого круга Открытого чемпионата США.

«Карацев и Сафиуллин молодцы, они показали хорошую игру в первом круге. Аслан обыграл сильного соперника, но тут надо понимать, что Легечка на прошлой неделе играл турнир, дошел там до финала, а после этого всегда непросто переключаться, тем более на турнир Большого шлема. Что касается Сафиуллина, то он тоже одержал отличную победу, выиграл в трех сетах. На предыдущих американских турнирах ему не удавалось показать хороших результатов, но здесь он начал с победы», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В первом круге US Open-2023 Карацев обыграл чеха Ирижи Легечку (6:3, 6:3, 6:3). Его следующим соперником станет испанец Роберто Карбальес-Баэна. Сафиуллин на старте турнира одержал победу над итальянцем Марко Чеккинато (6:4, 6:2, 6:0) и теперь встретится с представителем США Томми Полом.

Источник: https://tass.ru/sport/18607919
Теннис
US Open
Андрей Чесноков
Аслан Карацев
Роман Сафиуллин
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