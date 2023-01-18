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Сегодня, 16:02

Чесноков: «Медведеву не будет проще после вылета Надаля на Australian Open»

Виталий Косик
Корреспондент
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Известный российский теннисист Андрей Чесноков рассказал, как вылет испанского спортсмена Рафаэля Надаля с Australian Open повлияет на дальнейшую игру Даниила Медведева на турнире.

«Если говорить про Надаля, то он не очень хорошо играл. Мне Рафаэль не понравился еще в первом матче. Он играл не так, как в первые шесть месяцев 2022 года. Потом у него случился провал, включая сегодняшний матч. Хочется отметить, что у Надаля опять произошло что-то с ногой, да и Макдональд неплохо играл. Бил все мячи навылет, даже в тертьем сете. Надаль не мог двигаться сегодня нормально. Будет ли Медведеву легче после вылета Надаля? Нет, Даниилу не будет проще. У Медведева будет серьезная проверка в следующей игре», — приводит слова Чеснокова Metaratings.ru.

18 января Медведев обыграл австралийца Джона Миллмана второго круга Открытого чемпионата Австралии (7:5, 6:2, 6:2). В третьем раунде россиянин сыграет против американца Себастьяна Корда.

Источник: https://metaratings.ru/news/chesnokov-medvedevu-ne-budet-proshe-posle-vyleta-nadalya-na-australian-open-220790/
Теннис
Australian Open
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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