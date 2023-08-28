Бублик жестко выругался в матче с Тимом на US Open, назвав соперника инвалидом

Представитель Казахстана Александр Бублик жестко выругался во время матча первого круга US Open с австрийцем Домиником Тимом (3:6, 2:6, 4:6).

Во второй половине второго сета он сказал: «Меня ******* [надоело], ***** в карьеру возвращать всех этих, *****, инвалидов, *****».

Тим одержал первую победу на турнирах «Большого шлема» с Australian Open-2021. Австриец в июне 2021-го неудачно упал и повредил запястье в матче с французом Адрианом Маннарино, срок реабилитации теннисиста составил 9 месяцев.

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