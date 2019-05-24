Блинкова сыграет с Гаспарян в первом круге Roland Garros

По окончании квалификационных матчей полностью сформировалась сетка женского Roland Garros. Анна Блинкова, которая одержала волевую победу над Юлией Глушко из Израиля и стала последней участницей "основы", в первом круге попала на соотечественницу Маргариту Гаспарян. Софья Жук сыграет с немкой Лаурой Зигемунд. А дебютантка основных сеток турниров "Большого шлема" Людмила Самсонова - с хорваткой Донной Векич.

Соперницей Дарьи Касаткиной, "посеянной" под 21-м номером, стала итальянка Жасмин Паолини. В оппонентки Вере Звонаревой досталась 21-летняя представительница Испании Алена Большова.

Чемпионка Roland Garros-2009 Светлана Кузнецова начнет выступление на турнире матчем с Кристиной Кучовой из Словакии. Представляющая Казахстан Елена Рыбкина сыграет с Катериной Синяковой.

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