Берреттини заявил, что не считает себя фаворитом Уимблдона

Итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, что думает по поводу своих шансов выиграть Уимблдон-2022.

«Я не знаю, являюсь ли я фаворитом, поскольку Новак и Надаль всегда где-то здесь. Рафа уже выиграл два турнира «Большого шлема», и никто не ожидал, что он выиграет в Австралии. Я не чувствую себя фаворитом. Но знаю, что могу это сделать, не могу отрицать. Моя цель — сильно выступить на Уимблдоне. И я надеюсь, что меня ожидают напряженные две недели», — приводит слова Берреттини Tennis 365.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля. На прошлогоднем турнире Берреттини дошел до финала, где уступил Новаку Джоковичу (7-6 (7-4), 4-6, 4-6, 3-6).

19 июня итальянец выиграл турнира в Лондоне. В финале он обыграл сербского теннисиста Филипа Крайновича (7:5, 6:4).

Напомним, что 20 апреля организаторы Уимблдона запретили российским и белорусским спортсменам участвовать в турнире.