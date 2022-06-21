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Сегодня, 08:38

Берреттини заявил, что не считает себя фаворитом Уимблдона

Анна Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, что думает по поводу своих шансов выиграть Уимблдон-2022.

«Я не знаю, являюсь ли я фаворитом, поскольку Новак и Надаль всегда где-то здесь. Рафа уже выиграл два турнира «Большого шлема», и никто не ожидал, что он выиграет в Австралии. Я не чувствую себя фаворитом. Но знаю, что могу это сделать, не могу отрицать. Моя цель — сильно выступить на Уимблдоне. И я надеюсь, что меня ожидают напряженные две недели», — приводит слова Берреттини Tennis 365.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля. На прошлогоднем турнире Берреттини дошел до финала, где уступил Новаку Джоковичу (7-6 (7-4), 4-6, 4-6, 3-6).

19 июня итальянец выиграл турнира в Лондоне. В финале он обыграл сербского теннисиста Филипа Крайновича (7:5, 6:4).

Напомним, что 20 апреля организаторы Уимблдона запретили российским и белорусским спортсменам участвовать в турнире.

Источник: https://www.tennis365.com/grand-slam/wimbledon/matteo-berrettini-wimbledon-favourite/
Теннис
Wimbledon
Маттео Берреттини
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