Теннисистка Дзаламидзе объяснила решение сменить спортивное гражданство

Теннисистка Натела Дзаламидзе сменила спортивное гражданство с российского на грузинское, так как хочет сыграть на Уимблдоне, Кубке Билли Джин Кинг и пробиться в олимпийскую команду, сообщает ТАСС со ссылкой на The Tmes.

«Конечно, это было не самое простое решение, потому что сейчас непростое время. Первая беседа с руководством Женской теннисной ассоциации (WTA) состоялась в начале марта в американском Индиан-Уэллсе. Это было до того, как Уимблдон принял решение отстранить российских игроков, и это было просто потому, что моя идея заключалась в представлении своей страны и получении шанса сыграть на Олимпиаде», — сказала Дзаламидзе.

20 апреля организаторы Уимблдона запретили российским и белорусским спортсменам участвовать в турнире.

«Если я приняла решение играть за Грузию и у меня есть шанс сыграть на Уимблдоне, почему бы и нет? Вот почему я приняла это решение перед Уимблдоном. Это последний год, когда я могу начать играть за Грузию. Олимпийская сборная России достаточно сильна, плюс очень сомнительно, что у России будет шанс сыграть в Кубке Билли Джин Кинг в следующем году», — добавила теннисистка.

1 марта Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг 2022 года.

WTA и ATP допустили российских и белорусских теннисистов к участию в своих турнирах в нейтральном статусе.