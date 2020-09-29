Берреттини вышел во второй круг Roland Garros, Попырин вылетел

Итальянец Маттео Берреттини вышел во второй круг Roland Garros. Седьмой номер «посева» в трех сетах победил Вашека Поспишила из Канады. Матч продолжался менее двух часов (1:50).

Во втором круге Берреттини встретится с Ллойдом Харрисом из ЮАР, который выбил из турнира представителя Австралии Алексея Попырина.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Маттео Берреттини (Италия, 7) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:3, 6:1, 6:3

Ллойд Харрис (ЮАР) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:4, 6:4, 7:6 (9:7)