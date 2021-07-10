Россиянка Диана Шнайдер вышла в финал юниорского Уимблдона в парном разряде
17:42
Россиянка Диана Шнайдер вместе с Кристиной Дмитрук из Белоруссии пробились в финал соревнований в юниорском парном разряде на Уимблдонском турнире.
В полуфинальном матче Шнайдер и Дмитрук обыграли Риз Брантмайер и Эльвину Калиеву, которые представляют США, со счетом 6:3, 6:2.
В финале соревнований Шнайдер и Дмитрук сыграют с победительницами противостояния Полина Кудерметова/Линда Фрухвиртова (Россия/Чехия) — София Костулас/Лаура Хиетаранта (Бельгия/Финляндия).
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