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Россиянка Диана Шнайдер вышла в финал юниорского Уимблдона в парном разряде

17:42

Россиянка Диана Шнайдер вместе с Кристиной Дмитрук из Белоруссии пробились в финал соревнований в юниорском парном разряде на Уимблдонском турнире.

В полуфинальном матче Шнайдер и Дмитрук обыграли Риз Брантмайер и Эльвину Калиеву, которые представляют США, со счетом 6:3, 6:2.

В финале соревнований Шнайдер и Дмитрук сыграют с победительницами противостояния Полина Кудерметова/Линда Фрухвиртова (Россия/Чехия) — София Костулас/Лаура Хиетаранта (Бельгия/Финляндия).

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Иван Шитик все материалы автора

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