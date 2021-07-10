Россиянка Диана Шнайдер вышла в финал юниорского Уимблдона в парном разряде

Россиянка Диана Шнайдер вместе с Кристиной Дмитрук из Белоруссии пробились в финал соревнований в юниорском парном разряде на Уимблдонском турнире.

В полуфинальном матче Шнайдер и Дмитрук обыграли Риз Брантмайер и Эльвину Калиеву, которые представляют США, со счетом 6:3, 6:2.

В финале соревнований Шнайдер и Дмитрук сыграют с победительницами противостояния Полина Кудерметова/Линда Фрухвиртова (Россия/Чехия) — София Костулас/Лаура Хиетаранта (Бельгия/Финляндия).