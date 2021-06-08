Тарпищев считает, что Павлюченкова может спокойно дойти до финала Roland Garros
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Анастасии Павлюченковой над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в 1/4 финала Roland Garros в женском одиночном разряде (6:7 (2:7), 6:2, 9:7).
«Если Павлюченкова успеет восстановиться психологически и физически, то она спокойно должна выйти в финал. По качеству игры она никому не уступает. По силам ей равны все, кто есть на турнире. У Павлюченковой была большая нервная нагрузка. Кто лучше восстановиться к полуфиналу, тот и победит. Сейчас на первый план выходят психология и физическое состояние. Будем надеяться на лучшее», — сказал Тарпищев «СЭ».
Павлюченкова сделала пять эйсов при двух двойных ошибках и шести реализованных брейкпоинтах. У ее соперницы пять эйсов, шесть двойных и три успешных брейкпоинта.
В полуфинале россиянка сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек.
(Артем Бухаев)
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